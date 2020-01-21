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Mersin'de ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:16 ABONE OL

MERSİN (AA) - Yenişehir ilçesinde ekmek içerisine gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye uyruklu Ş.H'nin elinde bulundurduğu çok sayıda sentetik hapı satmaya çalıştığı bilgisini alınması üzerine ekipler harekete geçti.

Şüpheliyi teknik takibe alan ekipler, Ş.H'nin kullandığı otomobili Güvenevler Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada araç içerisinde bulunan iki somun ekmeği arasına gizlenmiş 2 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ş.H. gözaltına alındı.

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Mersin'de ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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