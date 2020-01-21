Metoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı bildirimi geldi! İstanbul'a kar yağmurla birlikte geliyor...

Nüfus popülasyonu bakımından ülkemizde en fazla insanın yaşadığı İstanbul'da hava durumu ve kar yağışı hakkındaki araştırmalar da oldukça arttı. İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle okulların kapanmasından sonra turistik seyahat yapacak aileler hava durumu konusundaki uyarıları inceliyor. Bugünün dışında yapılan bir uyarıda daha Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu! İşte hava durumu hakkında yapılan son dakika uyarıları ve İstanbul'a kar yağışının geleceği tarih...

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KAR YAĞIŞI UYARISI!