Metrobüs yolunda öldüren hata

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Mecidiyeköy'de metrobüsle kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Emre Can Azder toprağa verildi. Önceki akşam, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden metrobüs yoluna girdiği tespit edilen Emre Can Azder'in (27) kullandığı motosiklet, Mecidiyeköy'de karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Azder, hayatını kaybetti. İncelemede, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde metrobüs yoluna girdiği belirlenen Azder'in Zincirlikuyu durağında İETT görevlileri tarafından durdurulmak istendiği, ama durmayarak yoluna devam ettiği görüntülendi. Gözaltına alınan metrobüs sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden Emrecan Azder, dün Silivri'de göz yaşları arasında toprağa verildi.