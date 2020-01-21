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Müslüm filminin konusu ne oyuncuları kimler? ne zaman öldü, yaşıyor mu?

Türk müziğinin en efsane sanatçıları arasında yer alan , bu akşam Müslüm filminin televizyonda yayınlanacak olmasından dolayı yeniden gündeme geldi. Bir döneme damga vuran 'BABA' lakaplı sanatçının zorlu hayatı, geçirdiği trafik kazası ve yaşadığı sıkıntılar oldukça başarılı bir şekilde beyazperdeye aktarılmış. ? sorusu ve yaşıyor mu? sorusu bu akşamın en çok araştırılan konuları arasında yer alacak. İşte Müslüm filmi konusu ve oyuncuları...

Giriş Tarihi: 21.1.2020 10:35 ABONE OL
Müslüm filminin konusu ne oyuncuları kimler? Müslüm Gürses ne zaman öldü, Muhterem Nur yaşıyor mu?

Müslüm filmi 26 Ekim 2018'de vizyona girdi, filmin başrollerinde Timuçin Eser, Taner Ölmez, Şahin Kendirici, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Turgut Tunçalp, Erkan Can ve Erkan Avcı var. Filmin yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay'ın yaptığı filmin yapımcısı ise Mustafa Uslu. Ünlü yazar Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin senaristliğini yaptığı filmin bestelerini de Sunay Özgür ve Ender Akay yaptı. Filmin konusu, ne zaman öldü, yaşıyor mu? sorularının cevaplarını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde derledik.

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU NE? OYUNCULARI KİMLER?

Müslüm filmi konusu; Müslüm Gürses'in çocukluğundan başlayarak şöhret basamaklarını tırmanırken yaşadığı zorlukları, annesini öldüren babasıyla yüzleşmesini, kardeşinin çektiği problemleri muhteşem bir derlemeyle toparlayarak seyirciye anlatıyor. Zerrin Tekindor'un canlandırdığı Muhterem Nur'u gençliğinden beri çok seven Müslüm, hayatının aşkıyla hayatını birleştiriyor.

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Müslüm filminin konusu ne oyuncuları kimler? Müslüm Gürses ne zaman öldü, Muhterem Nur yaşıyor mu?
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