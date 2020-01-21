Müslüm filminin konusu ne oyuncuları kimler? Müslüm Gürses ne zaman öldü, Muhterem Nur yaşıyor mu?

Müslüm filmi 26 Ekim 2018'de vizyona girdi, filmin başrollerinde Timuçin Eser, Taner Ölmez, Şahin Kendirici, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Turgut Tunçalp, Erkan Can ve Erkan Avcı var. Filmin yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay'ın yaptığı filmin yapımcısı ise Mustafa Uslu. Ünlü yazar Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin senaristliğini yaptığı filmin bestelerini de Sunay Özgür ve Ender Akay yaptı. Filmin konusu, Müslüm Gürses ne zaman öldü, Muhterem Nur yaşıyor mu? sorularının cevaplarını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde derledik.

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU NE? OYUNCULARI KİMLER?

Müslüm filmi konusu; Müslüm Gürses'in çocukluğundan başlayarak şöhret basamaklarını tırmanırken yaşadığı zorlukları, annesini öldüren babasıyla yüzleşmesini, kardeşinin çektiği problemleri muhteşem bir derlemeyle toparlayarak seyirciye anlatıyor. Zerrin Tekindor'un canlandırdığı Muhterem Nur'u gençliğinden beri çok seven Müslüm, hayatının aşkıyla hayatını birleştiriyor.