Oğlunu kaybetti kızı için savaştı

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İstanbul'un en işlek meydanlarından Mecidiyeköy'de 5 Eylül 2018'de bir halk otobüsü, 52 yaşındaki resim öğretmeni Zühre Mostavafi'yi ezerek ağır yaraladı. Soruşturma dosyası ise olay sırasında MOBESE kameraları çalışmadığı belirtilerek kapatıldı. Ameliyatların ardından evine alınan özel hastane yatağında bir yılı aşkın süre yatalak hayat geçiren talihsiz kadına ise 79 yaşındaki annesi Ferdane Mostavafi büyük bir sabırla baktı. Mostavafi, "Annem olmasa hayatta kalmam mümkün değildi. Onun sayesinde 2 ay önce ayağa kalkabildim" dedi. Anne Ferdane Mostavafi ise "1999'da Fransa'da 30 yaşındaki oğlum Bijan'ı trafik kazasında kaybettim. Kızımı da kaybedemezdim. Bizi en çok yaralayan kızımı bu hale getiren kişinin yargılanmaması oldu. Savcılığın kararı, trafikte pervasızca araç kullanan o sürücüleri daha da cesaretlendirecektir" diye konuştu.