On Numara çekiliş sonuçları 20 Ocak açıklandı! On Numara sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama sayfası

Şans oyunu severlerin her Pazartesi günü merak, heyecan ve umutla beklediği On Numara sonuçları açıklandı. Her hafta pek çok vatandaşa hayalini kurduğu büyük ikramiyeyi kazandıran oyunun 911. Çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bugün yapılan canlı çekilişle birlikte kazandıran numaralar belli oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 10 numarayı da doğru tahmin eden 3 kişi 195 bin 159 lira 55 kuruş Türk Lirası olan büyük ikramiyenin sahibi olmuşlardı. Öte yandan bu haftanın sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında On Numara sonuçları ile birlikte hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İşte Milli Piyango (MPİ) 20 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 20 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE MPİ HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 911. hafta On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranına ilişkin detayların tümünü haberimizde bulabilirsiniz...

İşte tüm detaylar...