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ne zaman kutlanacak? 2020

Müslüman alemi açısından oldukça önemli kabul edilen vatandaşlar tarafından merak edildi. Araştırmalar hız kazanırken dini günler takvimini yayınlandı. Takvime göre tarihlerin de belli olması ile birlikte vatandaşlar ibadetlerini buna göre gerçekleştirecek, tatil planlarını bu doğrultuda yapacaklar. Yeni yıla girmemiz ile birlikte 2020 yılına ait önemli tarihlerin araştırılmaya başlanması konuya yönelik merakı da arttırıyor. Üç ayların başlangıcı ile birlikte Ramazan için de geri sayım başlayacak. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte 2020 !

Giriş Tarihi: 21.1.2020 11:51 ABONE OL
Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? 2020 Ramazan Bayramı tarihi

Üç ayların başlangıcı ile birlikte Ramazan için de geri sayım başlayacak. Yeni yıla girmemiz ile birlikte vatandaşların en merak ettiği konulardan bir tanesi önemli günlerin tarihleri oluyor. Hem ibadetlerini gerçekleştirmek hem de tatil planlarını yapmak için fırsat olarak değerlendirilen bu önemli tarihler yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşler Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? 2020 Ramazan Bayramı tarihi!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN 2020?

2020 Ramazan ayı, 24 Nisan'da başlayacak.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

2020 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

İslam aleminin en önemli aylarından olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilk olan Recep ayı için zaman kısalıyor. Müslüman toplumunda önem arz eden üç aylar bir çok mübarek gününde içerisinde olduğu aylardır. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılına dair takvimi yayınladı. 25 Şubat 2020 tarihinde üç aylar başlayacak.

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Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? 2020 Ramazan Bayramı tarihi
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