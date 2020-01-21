Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet Takvimi ile Ramazan başlangıcı tarihi

Ramazan ne zaman başlıyor? Sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Mübarek ayda bu sene de kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşamak için beklemekteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2020 Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler ve aylar takvimine göre ise bu tarih netleşti. Peki 2020 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı başlangıç tarihi 24 Nisan 2020

Ramazan ayı bitiş tarihi 23 Mayıs 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden beklenen Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihlri yayınlandı. Dini günler takvimi ile Ramazan başlangıcı tarihi belli oldu. 2020 yılında on bir ayın sultanına 24 Nisan 2020 Cuma günü merhaba diyerek sevinç ile karşılayacağız.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN AYI ÖNEMİ NEDİR?

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.