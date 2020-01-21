Sahibinden 2 milyon liraya satılık göl

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehir'de içme suyu üretmek amacıyla 1991'de Sazlıdere Barajı'nın yapımı sırasında, barajda kullanılmak üzere Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan 12 dönümlük alandan kil toprak alındı. Alan, zamanla göle döndü. 29 yıldır yüzlerce kazın yüzdüğü, amatör balıkçıların uğrak yeri olduğu göl, çevrede besicilik ve tarım ile uğraşan çiftçiler için de önemli hale geldi. Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan ve Şamlar Köyü'ne yakın olmasından dolayı halk arasında "Küçük Şamlar Gölü" olarak bilinen gölün resmi kayıtlarda 3 hissedarı var. Hissedarlardan biri, kendisine ait 4 dönümü satışa çıkardı. Bir başka hissedar ise kendisine ait alanın bir kısmını dolgu yaparak, hurdacıya kiraya verdi.Hissedarlardan Hüseyin Topuz, 2017'de aynı alanın hafriyatla dolgu yapılarak kendilerine teslim edilmesi için yargıya başvurdu. Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin Topuz'a ait 4 dönümlük alanın dolgu yapmasına karar verdi. Ancak her iki kurum da yanaşmadı. Bunun üzerine Topuz 4 dönümlük alanı 2 milyon TL'den satışa çıkardı.