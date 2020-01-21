Son dakika: "Parçaladım, derin dondurucuda sakladım" demişti... Şimdi inkar etti!

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir eğlenme mekanında oryantallik yapan kızı Diğdem Uslu'yu (32) boğarak öldürdükten sonra cesedini bıçakla parçalara ayırarak, ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla tutuklanan baba Hasan Uslu (56) ile olayı polise bildirmediği öne sürülen anne Satı Uslu'nun (54) yargılanmasına başlandı.

Baba Uslu, kızını öldürdüğünü inkar ederek, "Eşim ve benim bu olayla hiçbir alakamız yok. Tamamen yanlışlık sonucu buradayız. Susma hakkımızı kullandığımız halde ifade vermişiz gibi imza attırdılar. Sonra kendimizi cezaevinde bulduk" dedi. Anne Uslu da olay günü kızıyla kavga ederek baygınlık geçirdiğini, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.