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'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.1.2020 21:46 ABONE OL
Siirt'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu
Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesi Okçular köyünde meydana geldi. Okçular köyünde yaşayan 6 kişilik Coşkun ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Baba İdris Coşkun (42), anne Zehra (48) ve çocukları Melek (11), Kadri (19), Mihriban (9) ve Mehmet (9) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Siirt'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu
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