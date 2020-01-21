Sokak hayvanlarına yuva ve mama kabı

BUGÜN NELER OLDU

Bahçelievler Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle barınma ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. İlçenin 11 mahallesinde sokak hayvanları için gönüllü çalışan hayvan severlerle birlikte belirlenen noktalara bırakılan kedi ve köpek evlerinin yanına ayrıca sabit kalacak şekilde mama kabı monte ediliyor. Veterinerlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilçenin tüm mahallelerindeki yeşil alanlara bıraktığı ahşap malzemeden yapılan evler, estetik ve modern görünümleriyle de dikkat çekiyor.