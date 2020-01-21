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HABERİ: 79 yaşındaki 'yi dövdükten sonra yakarak öldürmüştü; 3 yıl sonra yakalandı! İnkar etti...

Bursa'dan gelen haberine göre 79 yaşındaki kadını yakarak ölümüne neden olan katil yakalandı! Akıllara durgunluk veren olay 2017 yılında Samsun'un Kavak ilçesinde yaşandı. 79 yaşındaki 'nin evinin yandığını gören komşuları hemen yardımına koştu. Ağır yaralı olarak evden çıkarılan yaşlı kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti. Ölmeden hemen önce evi yakanın kendisini darp edenin akrabaları olan Fikret C. olduğunu ifade eden Cindi'nin ifadesinden 3 yıl sonra 52 yaşındaki Fikret C., Bursa'da yakalandı! Son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.1.2020 08:30 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 08:31 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: 79 yaşındaki Şaver Cindi'yi dövdükten sonra yakarak öldürmüştü; 3 yıl sonra yakalandı! İnkar etti...

"Üç yıl önce eşini cuma namazına gönderdikten sonra elinde şişeyle eve geldi beni dövdü, para aradı gelinlik sandığını kırıp cüzdanı aldı daha sonra beni ve evi yaktı." Bu sözler alevler arasında kalarak hayatını kaybeden 79 yaşındaki Şaver Nine'ye ait. Alevlerin arasında yaşam savaşı veren talihsiz kadın sürüklenerek dışarıya çıkmak istediğini fakat başaramadığını anlattı. Cinayet suçlamasıyla 3 yıldır aranan ve çocuklarını görmek için gittiği Bursa'da emniyet güçleri tarafından yakalanan Fikret C., ifadesinde cinayeti kabul etmedi. 52 yaşındaki Fikret C.'nin feribotta kimliğini düşürdüğü bu sayede yakalandığı haberiyle ortaya çıktı!

SON DAKİKA AÇIKLAMASI! FERİBOTTA KİMLİĞİNİ DÜŞÜRÜNCE...

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SON DAKİKA HABERİ: 79 yaşındaki Şaver Cindi'yi dövdükten sonra yakarak öldürmüştü; 3 yıl sonra yakalandı! İnkar etti...
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