AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 21 Ocak 2020: Türkiye'de son deprem nerede oldu?

Birçok fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de hemen hemen her saat başı çeşitli büyüklük ve derinliklerde deprem meydana geliyor. Şiddeti ve merkez üssü değişiklik gösteren bu sarsıntılar, kimi zaman Ege veya Akdeniz açıklarında, kimi zaman ise şehir merkezlerinde veya yakın konumlarda gerçekleşiyor. Türkiye'de olan depremlerin şiddeti ve derinliği gibi bilgiler ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak aktarılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 21 Ocak 2020...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD VE SON DEPREMLER LİSTESİ 21 OCAK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler haberimizde yer alıyor.

BÜYÜKLÜĞÜ VE GERÇEKLEŞME SIKLIĞI

Dünyada her yıl yaklaşık 500.000 deprem meydana gelmekte ve bunların 100.000 kadarı hissedilmektedir. Guatemala. Şili, Peru, Endonezya, İran, Pakistan, Portekiz, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan, İtalya, Japonya ve ABD gibi ülkelerde sıklıkla ve küçük şiddetlerde depremler meydana gelmektedir.

Büyük şiddette depremler az sıklıkla gerçekleşir. Örneğin; Kabaca günde 10 kez gerçekleşen depremlerin çoğunun 4 büyüklüğünde olması 5 büyüklüğüne göre daha olasıdır. Yine örneğin; İngiltere'de her yıl 3.7-4.6 büyüklüğü arası depremler, 10 yıl içinde 4.7-5.5 büyüklüğünde depremler görülürken 5.6 ve üstü büyüklükteki depremler 100 yılda bir görülebilmektedir. Buna Gutenberg-Richter kuralı denilmiştir.

Yine USGS'ye göre 1900 yılından bu yana yılda ortalama 18 adet 7.0-7.9 büyüklükleri arasında deprem meydana gelirken 8.0 ve üstü bir deprem yılda ortalama yalnızca bir kez gerçekleşmektedir.

Yakın tarihte ise 7.0 ve üstü büyüklükteki depremlerin sıklığının azaldığı görülmektedir.