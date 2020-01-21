Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ceren Özdemir cinayetinden son dakika haberi: Kahreden notları ortaya çıktı!

Ordu'da evinin önünde Özgür Arduç tarafından boğazından bıçaklanarak hayattan kopartılan Ceren Özdemir cinayetine yönelik kahreden bir son dakika detayı ortaya çıktı. Ceren'in öldürülmesi sadece Ordu'da değil, tüm Türkiye'de geniş yankı uyandırmış ve yürekleri dağlamıştı. 20 yaşındaki genç kızın günlük notları ortaya çıkarken, Ceren'in hangi hayallerden kopartıldığı da gözler önüne serildi. Öte yandan, babası Yılmaz Özdemir de günlüklerin Ceren'e ait olduğunu doğruladı.

İşte, o notlar ve son dakika haberinin detayları...