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'nin günlerce konuştuğu cinayetinden haberi: Kahreden notları ortaya çıktı!

'nin günlerce konuştuğu cinayetinden kahreden bir detayı daha ortaya çıktı. Bilindiği üzere, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir, evinin önünde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak hayattan kopartılmıştı. Ceren Özdemir'in bu şekilde vahşice öldürülmesi yürekleri dağlamış ve günlerce konuşulmuştu. Edinilen son dakika bilgisine göre, Ceren Özdemir'in hayallerini ve hedeflerini içeren günlük notları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 17:40 ABONE OL
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ceren Özdemir cinayetinden son dakika haberi: Kahreden notları ortaya çıktı!

Ordu'da evinin önünde Özgür Arduç tarafından boğazından bıçaklanarak hayattan kopartılan cinayetine yönelik kahreden bir detayı ortaya çıktı. Ceren'in öldürülmesi sadece Ordu'da değil, tüm 'de geniş yankı uyandırmış ve yürekleri dağlamıştı. 20 yaşındaki genç kızın günlük notları ortaya çıkarken, Ceren'in hangi hayallerden kopartıldığı da gözler önüne serildi. Öte yandan, babası Yılmaz Özdemir de günlüklerin Ceren'e ait olduğunu doğruladı.

İşte, o notlar ve son dakika haberinin detayları...

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Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ceren Özdemir cinayetinden son dakika haberi: Kahreden notları ortaya çıktı!
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