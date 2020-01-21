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Ünlü şef vefat etti

Amerika’da 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.1.2020 05:30 ABONE OL
Ünlü şef Orhan Yeğen vefat etti

ABD'ye 1970'lerin sonunda gelen ve New York restoran sektöründe 'Orhan Usta' olarak bilinen Türk mutfağının duayen şefi Yeğen'in vefatı Türk Amerikan toplumunu üzdü.

Yakınları, Yeğen'in alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Hayata gözlerini 65 yaşında yuman Orhan Yeğen, New York Times başta olmak üzere ABD'nin değişik gazete ve gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlendi.

Yeğen'in cenazesinin memleketi Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Ünlü şef Orhan Yeğen vefat etti
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