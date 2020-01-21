Yasin suresi duası: Yasin suresinin ardından okunacak dua

Yasin Suresi'nin ardından okunacak dua, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam dini açısından büyük önem taşıyan ve Mekke döneminde indirilmiş olan bu sure Kuranı Kerim'in kalbi olarak bilinmekle beraber duaların kabulü için de okunmaktadır. 83 ayetten oluşan Yasin-i Şerif'in okunmasının ardından yapılan ibadetin kabulü için Yasin Suresi duası Müslümanlar tarafından okunması ibadetin kabulü açısından önem taşımaktadır. Haberimizin devamında yer alan Yasin Suresi'nin ardından okunacak dua ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

YASİN SURESİ FAZİLETLERİ

Kur'ân-ı Kerîm'in 36. Suresi olarak bilinen ve 83 ayetten oluşan bu sure İslam dinin tüm temellerini içerisinde barındırmaktadır. Bu suresinin diğer surelerden daha fazla okunuyor olmasının nedeni olarak ise İslam dininin son peygamberi olan Hz. Muhammed'in sözleri olmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Yasin Suresi ile ilgili olarak "Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." İfadelerini kullanmıştır.

Bu surenin okunmasının hemen ardından ise ibadetin kabulü, günahların affı ve en önemlisi de Allah rızası için bazı dualar edilerek ibadetin sevabına sevap katılmaktadır. Yasini Şerif ile ilgili olarak yine söylenen sözler arasında "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz" sözleri yer almaktadır.

Bu sureyi ölülerin ruhuna bağışlamak da oldukça sevap olsa da en önemlisi yaşarken insanların onun manasını anlayarak ve emirlerine uyarak okumalarıdır. Haberimizin devamında yer alan Yasin Suresi'nin ardından okunacak dua ile Yasin Suresi duası ile ibadetinizin kabulü için dua edebilirsiniz…

YASİN SURESİ'NİN ARDINDAN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna duaena vekdi hacetena bihurmeti sureti yasin ve ecirna minennari vemin azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin yarabbel alemiyne veselemun alel mürseliyne velhamdülillahi rabbil alemin.

YASİN SURESİ DUASI

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın Adıyla

Yasin suresinin hurmetine dualarımızı kabul ve ihtiyaçlarımızı eda buyur. Ey Rabbil Alemin! Yasin suresinin faziletine bizi ateşten, kabir azabından ve sualin şerrinden koru. Ve peygamberlere selam olsun. Hamd Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

EL FATİHA

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetül müttekin, vesselatü vessalamü ala resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ya Rabbel alemin Ya Erhamerrahimin la ilahe illAllah kalbimi karartma La ilahe illAllah rızkımı azaltma Kendi kapından başka kapı aratma Dünyada ve Ahirette bunaltma Tükenmez sabır azapsız kabir cümlemize nasip eyle. Yarabbim Ey bizi yoktan var eden varlığından haberdar eden Allahımız, okunmuş olan Kur-Anı Kerimi Yasin-i Şerifi Evradiyeyi Tebareke ve Amme süresini kabul makbul eyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz hazretlerinin mübarek latif ruhuna hediye eyledik Ahirette şefaatini Cennette komşuluğunu cümlemize nasip eyle Bütün peygamberlerin ruhuna hediye ettik hepsini haberdar eyle Yarabbi Cümlemizin ecdadımızdan ahirete intikal edenlerin ruhuna hediye ettik Vasıl eyle Yarabbi ruhlarını şad mestur taksiratlarını af ve mafiret eyle kabirlerini Pirnur makamlarını Cennet eyle. Yarabbi Vücudumuzu kaim nimetlerimizi daim sıhhatımızı müdavim evlatlarımızı alim eyle Yarabbi Ağzımıza tat vücudumuza sıhhat evlatlarımıza itaat lütf eyle Yarabbi Fakirlik gelmeden evvel nimetin meşguliyet gelmeden evvel boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden evvel gençliğin, hastalık gelmeden evvel sıhhatin, ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini bilmeyi bizlere lütf eyle Yarabbi Amentüye tam inanan kalbi aşkın ile yanan seherlerde erken kalkan fevzü ilahine konan kullarından eyle. Yarabbi Zalim nefse dirgen vuran bir ömürlük dosyasını güzel amellerle dolduran kullarından eyle Yarabbi Kabetullaha hazır olan kullarından eyle Yarabbi Her yerde haddini bilen gönül aynasını silen, mahşerde el ağlarken beraat edip yüzü gülen kullarından eyle Yarabbi Lüftu İlahine eren iman ile can veren firdevs cennetine giren orada cemalini gören kullarından eyle Yarabbi Dertli kullarına deva borçlu kullarına eda, hastalara şifalar nasip eyle Yarabbi Senin indinde kabul kullarının hürmetine bizim de şu anda yaptığımız duayı kabul ve makbul eyle. Burada bulunan Kur-an okuyan dinleyenlerinde bütün ölmüşlerinin ruhuna hediye ettik kabul eyle Yarabbi Özellikle ev sahibinin annesinin, babasının ve bütün akrabalarının ruhuna hediye ettik kabul eyle. Yarabbi Allahım bizi af eyle her derdimizi def eyle rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle Yarabbi Evvelim Allah ahirim Allah kalbimde Beytullah LailaheillAllah Muhammedün Resulullah Eşhedü ve Resülühü diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi Allahım şeytanın şerrinden kabirdeki yılanlardan çıyanlardan ölümün dehşetinden kabirin vahşetinden sıratın zulmetinden muhafaza eyle Ölümün hayırlısı üç ayların birisi Yasinin yarısını okurken ölmek nasip eyle. Yarabbi Yarabbi tekrar Yarabbi Vağfirlena Zunübenna altı nesne ver bana biri iman, biri Kur-an, biri rahmet biri cennet, biri nasip, biri kısmet Bu altı nesneyi müşşeref eyle Yarabbi Yarabbi dualarımızı Beytullahta yapılan dualara ilhak ile kabul eyle Hz Muhammed Peygamberimizin mübarek hürmetine erenler evliyalar şehitler hürmetine sana yalvaran yaralı gönüller hürmetine arşı alanın altına yazılan isimler hürmetine kürsünün üzerine yazılan isimler hürmetine kabul eyle Yarabbi Amin Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yesüfun Ve Selamün Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Meas Selavat.