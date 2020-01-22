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tatiller takvimi: 2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

Okulların tatil olmasıyla birlikte gözler tatil takvimine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli tatil planlarını resmi tatil günlerine göre ayarlıyor. Şimdiden tur şirketlerine bakan vatandaşlar milli ve dini bayramların hafta içine mi hafta sonuna mı denk geldiği araştırıyor. Bununla birlikte 2020 Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi tarihlerin de hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Tatil günlerini fırsata çevirmek isteyenler hafta içi hafta sonu izin günlerine göre plan yapmak istiyor. Peki 2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte, 2020 Resmi tatiller takvimi!

Giriş Tarihi: 22.1.2020 11:04 ABONE OL
2020 Resmi tatiller takvimi: 2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

Ocak ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde tatil tarihleri merak konusu oldu. Hem öğrenciler hem veliler tatil günlerini fırsata çevirmek için yurt içi ve yurt dışı planları yapmaya başladı. Hal böyle olunca '' 2020 resmi tatiller hangi güne denk geliyor?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl 13.5 gün yıllık izin alan bir çalışan resmi tatilleri de birleştirerek toplamda 44 gün izin yapabilecek. 2020 Resmi tatiller takvimi! Peki 2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? Bu yıl kaç gün tatil olacak?

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2020 Resmi tatiller takvimi: 2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
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