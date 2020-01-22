2020 Resmi tatiller takvimi: 2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

Ocak ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde 2020 resmi tatil tarihleri merak konusu oldu. Hem öğrenciler hem veliler tatil günlerini fırsata çevirmek için yurt içi ve yurt dışı planları yapmaya başladı. Hal böyle olunca '' 2020 resmi tatiller hangi güne denk geliyor?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl 13.5 gün yıllık izin alan bir çalışan resmi tatilleri de birleştirerek toplamda 44 gün izin yapabilecek. 2020 Resmi tatiller takvimi! Peki 2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? Bu yıl kaç gün tatil olacak?