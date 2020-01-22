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Son dakika haberi: 'da 3,8 ve 4.5 büyüklüğünde depremler

Son dakika bir haberi daha! Gece saatlerinde yaşanan Manisa'daki depremin şokunun ardından 'dan peş peşe deprem haberleri geliyor. Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra yine Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Üst üste depremler Ankaralıları korkuttu!

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.1.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 07:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Ankara'da 3,8 ve 4.5 büyüklüğünde depremler

Manisa'da yaşanan ve İZmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerden de hissedilen 5.4 şiddetindeki depremin ardından bu sabah Ankara'dan peş peşe deprem haberleri geldi. Önce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÜST ÜSTE DEPREMLER!

Sonrasında saat 06.54'te bir başka deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika haberi: Manisa'da korkutan deprem! Peş peşe sarsıntılar sürüyor... İstanbul ve İzmir'de de hissedildi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

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Son dakika haberi: Ankara'da 3,8 ve 4.5 büyüklüğünde depremler
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