Son dakika haberi: Ankara'da 3,8 ve 4.5 büyüklüğünde depremler

Manisa'da yaşanan ve İZmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerden de hissedilen 5.4 şiddetindeki depremin ardından bu sabah Ankara'dan peş peşe deprem haberleri geldi. Önce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÜST ÜSTE DEPREMLER!

Sonrasında saat 06.54'te bir başka deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.