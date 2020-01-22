Askerlik yerleri 2020 açıklandı mı, belli oldu mu? MSB 2000/1 Şubat celbi ve bedelli askerlik yerleri E Devlet sorgulama

Şubat 2020 celbi askerlik yerleri ile beraber 2000/1 tertip olarak adlandırılan ve vatani görevini yerine getirmeyi bekleyen binlerce vatandaş silah altına alınacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak açıklamayı büyük bir heyecanla bekleyen 2000/1 tertip olan on binlerce yurttaşlar, acemi birliklerinin nereye çıkacağı ile sevk tarihi bilgilerini merak ediyor. Bu doğrultuda, Şubat celbi 2020 askerlik yerleri ile bu konu netlik kazanmış olacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumunda olan 2020 bedelli askerlik yerleri de bu celp dönemi ile beraber belli olacak. MSB tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından E Devlet sorgulama sayfası üzerinden sevk yerlerini sorgulayabilecekler. Böylelikle, bu yıl içerisinde bedelli askerlik görevinin nerede ve hangi tarihte yapılacağı öğrenilebilecek.

2000/1 TERTİP UZUN DÖNEM ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizden, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ve E Devlet sorgulama sayfası ile 2000/1 tertip Şubat celbi ve bedelli askerlik yerleri hakkında son durumu öğrenebilirsiniz.