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'den gelen son dakika bilgisine bir apartmanda oldu. Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu. Polis ve itfaiyenin patlamanın nedeniyle ilgili araştırması sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.1.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 17:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de patlama

Büyükçekmece'de meydana gelen patlama korkuttu. Büyükçekmece'de evindeki şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı. Fatih Mahallesi Ata Sokağı'ndaki bir binanın ikinci katındaki dairede, şofbenin patlaması sonucu yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ile İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olayda, ellerinde yanıklar oluşan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de olay yerine gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Son dakika haberi: Büyükçekmece'de patlama
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