Hafızalara kazınan o fotoğrafa ödül

BUGÜN NELER OLDU

SABAH gazetesi foto muhabiri Murat Şengül, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gönüllülük" temalı uluslararası fotoğraf yarışmasında "Can Suyu" adlı fotoğrafla birincilik ödülü kazandı. İslam İşbirliği Gençlik Forumu işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmaya dünyadan binlerce fotoğraf katılmıştı. Birincilik ödülünü ise 2011'de meydana gelen Van depremindeki bir enkaz fotoğrafı aldı. Bayram Oteli enkazında çekilen ödüllü fotoğraf, arama kurtarma ekibiyle bir depremzedenin kavuştuğu ilk anları gösteriyordu. Fotoğrafta arama kurtarma ekipleri, belinden altı enkaza gömülen bir gence su içirmeye çalışıyordu. Şengül, o anları şöyle anlattı: "Enkaz altından ses gelince kurtarma ekipleriyle birlikte içeri girdim. Belinden altı enkaza gömülü bir gence ulaşıldı. 'Su' diye sayıklıyordu. Ekipler, büyük gayretle ilerleyip zor da olsa suyu gence elleriyle içirmeye başladı. Ben de bu anı fotoğrafladım. 'Can Suyu' adını verdiğim bu fotoğraf aslında o kadar üzücü hadisenin yanında bize biraz yaşam umudu verdi. Genç adam kısa süre sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı."