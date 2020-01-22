Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem uygun hem kaliteli ürünlerin bir arada bulunduğu 24 Ocak BİM kataloğunda dev fırsat indirimi yaşanıyor. Cuma gününden itibaren raflara dizilecek olan aktüel ürünlerde telefon tutucu, cep telefonu, çalışma masası, tablet yer alacak. Yeni kataloğun indirimlerini keşfetmek isteyenler ''BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Teknolojiden ev aletlerine, yiyecekten giyime birçok ürün ile dar ve orta gelirli aileler için vazgeçilmez bir seçenek olan marketler zincirinin aktüel ürünler kataloğunu bu hafta da sizler için hazırladık. İşte, 24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte aktüel ürünler tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (24 OCAK)

Müşterisinin her hafta yüzünü güldüren indirimli ürünleriyle karşımıza çıkan BİM aktüel kataloğu yeni listesini açıkladı. Haberimizde, 24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesine bakabilirsiniz.