Hayırseverlerden emniyete araç desteği

Kahramanmaraş'ta Hayırseverin katkısı ile İl Emniyet Müdürlüğüne alınan 27 hizmet aracı, Vali Yardımcısı Halil Avşar, Büyükşehir belediye Başkanı Hayrettin Güngör, il Jandarma Komutanı Numan Öksüz, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, ile hayırsever iş adamlarının katıldığı bir törende kurbanlar kesilip dualarla teslim edildi.

Kısa süre önce hizmete giren Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası bahçesinde düzenlenen törende konuşan ve hayırseverlere teşekkür eden Emniyet Müdürü Doğan İnci "Bugün burada polis halk birlikteliğinin onurlu duruşunu sergiliyoruz. Polis teşkilatımıza gösterilen sevginin ve desteğin ne kadar büyük olduğuna şahit oluyoruz. Polis teşkilatı, üstlendiği sorumluluk ve görevini canı ve kanı pahasına yerine getirirken halktan aldığı destekle daha da büyümekte ve güçlenmektedir." dedi.

MORAL KAYNAĞI

Emniyet Müdürü Doğan İnci ''Huzur içinde yaşamak isteyen vatandaşlarımıza güven veriyoruz. Sokakta devriye görevi yapan her polis otosu bir güven unsurudur. Suça ve suçluya karşı vatandaşın moral dayanağıdır.' dedi.

Hayırseverlere teşekkür plaketleri verildiği törenin sonunda, Emniyet Müdürü Doğan İnci misafirlere yeni emniyet müdürlüğünü gezdirdi. Emniyet müdürlüğüne ISKUR tekstil ve boya adına 2 araç birden bağışlayan ISKUR'a çifte teşekkür plaketi verildi. ISKUR Tekstil adına plaketi İsmail Kurtul'a Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ISKUR Boya adına ise Genel Müdür Hikmet Kurt'a plaketi İl Jandarma Komutanı J.Kıd.Albay Numan Öksüz verdi.