İstanbul Valiliği’nden son dakika Manisa depremi açıklaması geldi! İstanbul Valiliği o açıklamayı paylaştı

Manisa'da akşam saatlerinde yaşanan depremin ardından İstanbul valiliğinden son dakika açıklaması geldi. Valilik depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle;

AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.

MANİSA VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI GELDİ!

Manisa Valisi Ahmet Deniz Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremle ilgili "Çeltikçi Mahallesinde bir kaç evin yıkıldı bilgisi var yaralı yok" dedi.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Manisa'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Toplamda 17 deprem meydana gelirken, son olarak saatler 23.20'yi gösterdiğinde 3.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte depremlerin listesi...