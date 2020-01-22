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'da kış lastiği denetimi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere 776 lira idari para cezası kesildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.1.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 10:15 ABONE OL
İstanbul'da kış lastiği denetimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Zincirlikuyu Barbaros Caddesi üzerinde ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan araçların lastikleri polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde lastik derinliği 1.6 mm'nin altında kalan araçlara 776 lira idari para cezası uygulandı.

"LASTİK İÇERİDEN YİYOR, DİŞLERİ GİDİYOR"

Kış lastiği ebadı uygun olmadığı için ceza kesilen taksi sürücüsü Vedat Erdoğan "Lastik içeriden yediği zaman, dişler gittiği zaman bir anlamı olmuyor. Yapacak bir şey yok. Yeni bir lastik alacağız" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri idari para cezaların şoförlere değil araç sahiplerine kesildiğini belirtti. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı.

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İstanbul'da kış lastiği denetimi
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