Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Silahla oynarken kız kardeşine 'İstersen seni de öldüreyim' dedi... Sonrası korkunç!

Son dakika: Silahla oynarken kız kardeşine 'İstersen seni de öldüreyim' dedi... Sonrası korkunç! Adana'dan gelen son dakika haberi kan dondurdu. Bakkal dükkanı işleten Selahattin B.(25) isimli genç, sabah saat 05:00 sularında, kız kardeşinin ürün çıkardığı sırada çekmeceden silah çıkarıp oynamaya başladı ve kardeşine "istersen seni de öldüreyim" dedi. Kız kardeşi ise ağabeyinin şaka yaptığını sandı. Ağabey, silahı başına dayayarak ateşledi... Edinilen son dakika bilgisine göre kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin, ailesine ait yüklü miktarda parayı harcadığı öğrenildi.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 22.1.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 17:44 ABONE OL