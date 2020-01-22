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Son dakika: Silahla oynarken kız kardeşine 'İstersen seni de öldüreyim' dedi... Sonrası korkunç!

Adana'dan gelen son dakika haberi kan dondurdu. Bakkal dükkanı işleten Selahattin B.(25) isimli genç, sabah saat 05:00 sularında, kız kardeşinin ürün çıkardığı sırada çekmeceden silah çıkarıp oynamaya başladı ve kardeşine "istersen seni de öldüreyim" dedi. Kız kardeşi ise ağabeyinin şaka yaptığını sandı. Ağabey, silahı başına dayayarak ateşledi... Edinilen son dakika bilgisine göre kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin, ailesine ait yüklü miktarda parayı harcadığı öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.1.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 17:44 ABONE OL
Son dakika: Silahla oynarken kız kardeşine 'İstersen seni de öldüreyim' dedi... Sonrası korkunç!

Olay, 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatte bakkal dükkanını açan Selahattin B., iddiaya göre, ruhsatsız tabancasını çekmeceden çıkartıp, oynamaya başladı. Bu sırada bakkalın önüne ürünleri çıkartan kız kardeşi Sinem B.'ye (22) "İstersen seni de öldüreyim" dedi. Genç kız, ağabeyinin şaka yaptığını düşünürken, Selahattin B., tabancayı başına dayayarak, ateşledi. Sinem B.'nin çığlıkları üzerine bakkala gelen yakınları, ağır yaralı Selahattin B.'yi özel otomobille Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hemen yoğun bakıma alınan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Son dakika: Silahla oynarken kız kardeşine 'İstersen seni de öldüreyim' dedi... Sonrası korkunç!
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