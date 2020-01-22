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SON DAKİKA! ’da korkutan ! İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre illerde hissedildi! 22 Ocak Manisa depremi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre 'da son dakika gelişmesi yaşanıyor.Manisa'da yerin 5.04 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Depremin ardından sarsıntıları hisseden merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlar ise korku ve panik yaşadı. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte Manisa depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve 22 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 22:48 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 22:48 ABONE OL
SON DAKİKA! Manisa’da korkutan deprem! İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre illerde hissedildi! 22 Ocak Manisa depremi...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak güncellenerek yurtta ve dünyada meydana gelen depremleri kamuoyuna duyuran son depremler listesi verilerine göre saat 22.22'de Manisa Akhisar'da 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Gelen bu son dakika haberine göre deprem yerin kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli sarsıntı sonrası merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar korku ve panik içerisinde kaldı. İşte Manisa depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve 22 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! 22 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin verilerin kamuoyuna sunulduğu son depremler listesi verilerine ve Mersin'de meydana gelen son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

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SON DAKİKA! Manisa’da korkutan deprem! İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre illerde hissedildi! 22 Ocak Manisa depremi...
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