Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Plan yapmadan önce dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayı sonlarına gelinirken, yurdun Doğu kesimleri kar yağışına, Batı illeri ise kuru soğuklara teslim olmuş durumda. Hafta başında yayımladığı hava durumu ve sıcaklık değerleri raporu ile 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusuna açıklık getiren MGM, gün vererek uyarılarda bulunmuştu. MGM, bugün için beklediği tahmin raporunu da duyururken Akdeniz'de kuvvetli fırtınalara dikkat çekti. Oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikelere dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK, NE KADAR SÜRECEK?

Geçtiğimiz gün Çatalca ve Silivri'de etkisini gösteren kar yağışının ardından gözler Meteoroloji'nin uyarıları çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki beş güne ilişkin tahmin raporu ile beklenen sıcaklık değerlerini de paylaştı. Haberimizden, 22 Ocak 2020 Çarşamba ve önümüzdeki beş güne ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.