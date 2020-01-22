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'den ve birçok il için son dakika ile kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Ocak ayı sonları itibarı ile Batı bölgelerinde sıcaklıklar kademeli bir düşüş içerisine girerken, Doğu'da yoğun kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabı konusunda bu haftayı işaret etmiş ve gün de vermişti. Bu doğrultuda, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, İstanbul'da beklenen kar yağışının ne kadar süreceği bilgisini de açıkladı. Öte yandan kurum, bugün için yurt genelinde beklenen sıcaklık raporunu da paylaştı ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar ile fırtınaya dikkat çekti. Haberimizden, 22 Ocak 2020 Çarşamba gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 07:22 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 08:02 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Plan yapmadan önce dikkat! Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayı sonlarına gelinirken, yurdun Doğu kesimleri kar yağışına, Batı illeri ise kuru soğuklara teslim olmuş durumda. Hafta başında yayımladığı hava durumu ve sıcaklık değerleri raporu ile ''a ne zaman kar yağacak?' sorusuna açıklık getiren MGM, gün vererek uyarılarda bulunmuştu. MGM, bugün için beklediği tahmin raporunu da duyururken Akdeniz'de kuvvetli fırtınalara dikkat çekti. Oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikelere dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK, NE KADAR SÜRECEK?

Geçtiğimiz gün Çatalca ve Silivri'de etkisini gösteren kar yağışının ardından gözler Meteoroloji'nin uyarıları çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki beş güne ilişkin tahmin raporu ile beklenen sıcaklık değerlerini de paylaştı. Haberimizden, 22 Ocak 2020 Çarşamba ve önümüzdeki beş güne ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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