MSÜ 2020 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile MSÜ askeri öğrenci sınavı başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Devletin askeri kadrosunda yer almak isteyen vatandaşlar Milli Savunma Üniversitesi başvuru tarihlerini sorguluyor. Bilindiği üzere Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuruları 7 Ocak'ta başlamıştı. Başvuru süresi devam ederken henüz başvuruda bulunmamış adaylar şartları merak ediyor. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Buna göre; MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM ile MSÜ başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

MSÜ 2020 NE ZAMAN? BAŞVURU TARİHLERİ!

Haberimizde, ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgilerle birlikte 2020 MSÜ sınav tarihi, başvuru şartları ve başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz.