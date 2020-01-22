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Önce darp etti, sonra pompalı tüfekle öldürdü

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Önce darp etti, sonra pompalı tüfekle öldürdü
İzmir Buca'da eski eşi tarafından sokakta darbedilip pompalı tüfekle ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Büşra Y., sabah işe gitmek için çıktığı evinden otobüs durağına yürürken, eski eşi O.Ç. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Büşra Y.'yi darbeden O.Ç., daha sonra montunun arasında sakladığı pompalı tüfekle kadına ateş etti. Ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Önce darp etti, sonra pompalı tüfekle öldürdü
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