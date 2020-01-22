Son dakika: Parasını isteyen işçilere akılalmaz tuzak!

Azerbaycan'dan İstanbul'a gelerek inşaat işçiliği yapan işçiler paralarını alamayınca şantiye şefinin evine gitti. Kapıyı şantiye şefinin eşi açınca işçiler geri döndü ancak eşi durumu kocasına haber verdi. İşçilerin evine gelmesine öfkelenen şantiye şefi işçileri yakalamak için akıllara durgunluk veren bir plan hazırladı.

'CİNAYET ZANLILARI GELİRSE ARAYIN'

İstanbul Esenler'de bulunan otogara giderek Azerbaycan'a sefer yapan yazıhaneye kendisini cinayet büro komiseri olarak tanıtan Salim Ö., evine gelen işçiler Rasim H., ve Yamaddin A.,'nın içerisinde bulunduğu fotoğraf listesini otobüs firması yetkililerine gösterdi. Fotoğrafta görünen kişilerin cinayet zanlısı olduğu ve buraya geldiklerinde derhal kendisini aramalarını istedi.

GERÇEK POLİSLER GELİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Aradan bir süre geçtikten sonra yazıhane sekreteri kendisini polis olarak tanıtan Salim Ö.'nün bıraktığı listede bulunan iki kişiyi tespit etti. Cinayet zanlısı olduğunu düşündüğü kişileri Salim Ö., yerine gerçek polisleri arayarak ihbar etti. Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan iki emniyete götürüldü. Burada yapılan soruşturma kapsamında gerçek ortaya çıkınca kendisini polis olarak tanıtan Salim Ö.'de gözaltına alındı.

SAHTE POLİSTE GÖZALTINA ALINDI

Emniyette ifade veren Salim Ö., iki işçinin kendisini tehdit ettiği ve evine geldiği için Türkiye'den kaçmamaları için böyle bir eyleme başvurduğunu söyledi. Kendisini polis olarak tanıtan şantiye şefi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda A4 kâğıdına çeşitli fotoğraflar basarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı baskıları ile kendisini polis olarak tanıtan Salim Ö.'nün 'Kamu görevini usulsüz üstlenme' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan genç adam ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.