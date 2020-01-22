Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün açıklanıyor! Milli Piyango Sayısal Loto 22 Ocak bilet sorgulama

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen (22 Ocak 2020) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Geçen haftaki çekiş sonuçlarının ardından şans oyunu oynayanların merakı Sayısal Loto sonuçları için daha da arttı. Bugün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 22 OCAK

Sayısal Loto 22 Ocak çekilişi bu akşam Şans Topu çekilişinin hemen ardından Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:40'ta çekilecek ve 22.00'ye doğru açıklanacak.

İşte bu akşam yapılacak çekiliş ile ilgili detaylar...