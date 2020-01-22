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'ta kayıp Keldani çifti arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in 'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65) arama çalışmaları 12'nci günde de devam etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.1.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 16:01 ABONE OL
Şırnak'ta kayıp Keldani çifti arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni ile babası Hürmüz Diril çifti, 11 Ocak Cumartesi günü ziyarete giden yakınları tarafından evlerinde bulunamadı. Yakınları, tüm çabalara karşı Diril çiftine ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Diril çiftinin bulunması için Jandarma Özel Harekat timleri tarafından iz takip köpekleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) arama çalışması başlattı. Ancak şu ana kadar çalışmalardan sonuç alınamadı.

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Şırnak'ta kayıp Keldani çifti arama çalışmaları devam ediyor
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