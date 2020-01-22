Kötü kokuların kaynağı olan eve girince şok oldular!

Pendik Yenişehir Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan bir sitenin sakinleri, bir süredir çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu. Ekipler, siteye yayılan kokunun kaynağının Nilüfer Hayrunnisa Koca ve oğlu Gurur Koca'nın evlerinde biriktirdikleri çöpler olduğu anlaşıldı. Yaşlı kadının aynı zamanda kedi ve köpek beslediği evde biriken tonlarca çöpü tahliye etmek için Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışma başlattı. Temizlik çalışmalarından önce ayağından yaralı kadın sandalyeye oturtularak evden dışarı çıkartıldı. Ekipler evi temizledikleri sırada kadının ayağına ambulansta pansuman yapılarak tedavi edildi. Aynı zamanda kadının vaktinin çoğunu geçirdiği eski yatak alınarak yerine yenisi verildi. Çöplerin çıkarılmasının ardından evde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Evden çıkarılan poşetlerce çöp, kamyona yüklendi. Temizlik çalışmalarının ardından yaşlı kadın tekrar evine çıkarıldı. Kokunun dinmesiyle beraber site sakinleri rahat bir nefes aldı.