SON DAKİKA HABER! Aydın’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak güncellenerek yurtta ve dünyada meydana gelen depremleri kamuoyuna duyuran son depremler listesi verilerine göre saat 19.49'da Aydın Emirdoğan'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.5, AFAD verilerine göre 3.7 şiddetindeki deprem yerin 5.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son dakika haberine göre şiddetli sarsıntı sonrası merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar korku ve panik içerisinde kaldı. İşte Aydın depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve 22 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

AYDIN'DA KORKUTAN DEPREM! 22 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin verilerin kamuoyuna sunulduğu son depremler listesi verilerine ve Aydın'da meydana gelen son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…