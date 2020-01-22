Son Dakika Haberi: Eski eşini sokak ortasında pompalı tüfek ile öldürmüştü! Korkunç detay ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde 2 ay önce boşandığı eşini korkunç bir şekilde öldüren Orkun Ç. ile ilgili ortaya çıkan gerçek kan dondurdu. Olay önceki gün sabah saatlerinde yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan Büşra Y. otobüs durağına geldiğinde eski eşi Orkun Ç. ile karşı karşıya geldi. İkili arasında çıkan tartışma neticesinde talihsiz kadını sokak ortasında darbeden cani adam, daha sonra montunun arasında sakladığı pompalı tüfekle eski eşini ağır yaraladı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan genç kadın hayata gözlerini yumdu. Öte yandan cani eski koca ile ilgili ortaya çıkan detay ise kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEK İLE ÖLDÜRMÜŞTÜ! KORKUNÇ DETAY ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Buca ilçesinde, 2 ay önce boşandığı eşi Büşra Y. pompalı tüfekle vurarak öldüren Orkun Ç. ile ilgili kan donduran son dakika detayları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…