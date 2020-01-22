Son Dakika Haberi: Manisa’da öz annesini 15 yerinden bıçaklamıştı! Emniyetteki kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşam saat 20.00 sularında yaşanan korkunç olay ajanslara son dakika olarak düşmüştü. Ailesinden ayrı yaşayan Kaan A. annesi Ummuhan A.'nın Seyitali Mahallesi Kula Eski Sanayi Sitesi yakınlarındaki evinin önüne gelerek annesini cep telefonu ile aradı. Aşağı inen annesini tam 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan Kaan A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ummuhan A.'nın feryadına koşan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaydan sonra kaçan Kaan A. kısa süre içerisinde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki ifadeleri ortaya çıkan gencin söyledikleri adeta kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MANİSA'DA ÖZ ANNESİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞTI! İFADELERİ KAN DONDURDU