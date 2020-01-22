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Haberi: ’da öz annesini 15 yerinden bıçaklamıştı! Emniyetteki kan donduran ifadesi ortaya çıktı

’nın Kula ilçesinde 18 yaşındaki Kaan A. annesini defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. Olay dün akşam 20.00 sularında yaşandı. Seyitali Mahallesi Kula Eski Sanayi Sitesi’nde yaşayan annesinin evinin önüne gelen Kaan A. annesini arayarak cep telefonu ile aşağı inmesini söyledi. Dışarı çıkan anne hiç beklemediği anda oğlunun bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 15 bıçak darbesi alan Ummuhan A. kanlar içinde yere kalırken, oğlu Kaan A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Daha sonra suçu işlediği bıçakla emniyete giderek polis ekiplerine teslim olan Kaan A.’nın emniyetteki kan donduran ifadesi ortaya çıktı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 08:17 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Manisa’da öz annesini 15 yerinden bıçaklamıştı! Emniyetteki kan donduran ifadesi ortaya çıktı

'nın Kula ilçesinde dün akşam saat 20.00 sularında yaşanan korkunç olay ajanslara olarak düşmüştü. Ailesinden ayrı yaşayan Kaan A. annesi Ummuhan A.'nın Seyitali Mahallesi Kula Eski Sanayi Sitesi yakınlarındaki evinin önüne gelerek annesini cep telefonu ile aradı. Aşağı inen annesini tam 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan Kaan A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ummuhan A.'nın feryadına koşan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaydan sonra kaçan Kaan A. kısa süre içerisinde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki ifadeleri ortaya çıkan gencin söyledikleri adeta kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MANİSA'DA ÖZ ANNESİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞTI! İFADELERİ KAN DONDURDU

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Son Dakika Haberi: Manisa’da öz annesini 15 yerinden bıçaklamıştı! Emniyetteki kan donduran ifadesi ortaya çıktı
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