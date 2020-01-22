Manisa deprem SON DAKİKA! Manisa'da art arda depremler olmaya devam ediyor! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bugün saatler 22.22'yi gösterdiğinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika olarak geçilen bilgi de depremin İzmir, Bursa, Balıkesir ve İstanbul gibi illerde hissedildiği belirtildi. Öte yandan, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar arama motoru üzerinden yaşanan depremin boyutu ile ilgili araştırmalara başladılar. Sarsıntının yerin 8.5 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Manisa Valisi Ahmet Deniz'den de konuyla ilgili açıklama geldi. Deniz, 'Çeltikçi Mahallesinde birkaç evin yıkıldı bilgisi var yaralı yok' dedi. Haberimizin içerisinden Manisa Depremi ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilir, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini bulabilirsiniz…

MANİSA'DA ART ARDA DEPREMLER OLUYOR! KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 4.4 büyüklüğünde bir artçı daha kaydedildi. İşte yaşanan sarsıntı ile ilgili son dakika gelişmeleri…