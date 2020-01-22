Son dakika haberi: Polis memuru kız arkadaşı ile tuvalette basıldı! ‘Derhal binayı terk edin’

ABD'nin New York kentinden, dünyanın gündemine oturan bir son dakika haberi geldi. New York Polis Departmanı'nda görev yapan bir polis memurunun kız arkadaşı karakola geldi. Polis memuru ve sevgilisi, birlikte gizlice polis merkezinin tuvaletine girdiler. İddiaya göre, genç kadın ve polis sevgilisi, karakolun tuvaletinde cinsel ilişki yaşadılar. Bu esnada tuvalete giren meslektaşları polis memuru ve sevgilisini fark ederek tuvaleti bastılar. Çiftten, derhal polis merkezini terk etmelerini söylediler.

"KIZ ALKOLLÜYDÜ"

Merkezde görev yapan diğer polisler, tuvalette basılan kızın alkollü olduğunu belirtti.

İşte dikkat çeken son dakika haberinin detayları…