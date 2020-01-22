Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Polis memuru kız arkadaşı ile tuvalette basıldı! ‘Derhal binayı terk edin’

Son dakika haberi: Polis memuru kız arkadaşı ile tuvalette basıldı! ‘Derhal binayı terk edin’

ABD'den yok artık dedirten bir son dakika haberi geldi. İddiaya göre, Polis Departmanı'nda bir skandal yaşandı. New York'da görevli bir polis memuru kız arkadaşını çalıştığı departmana çağırdı. Şehrin merkezinde yer alan karakolda, tuvalete giren polis memuru ve sevgilisi bir süre sonra diğer polisler tarafından fark edildi. Meslektaşları, karakola gelen kızı ve polis memurunu tuvalette bastı. Başlatılan soruşturma ile ilgili şahitler, iki sevgilinin tuvalette cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. İşte son dakika haberinden kan donduran detaylar...

Giriş Tarihi: 22.1.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 12:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Polis memuru kız arkadaşı ile tuvalette basıldı! ‘Derhal binayı terk edin’

ABD'nin New York kentinden, dünyanın gündemine oturan bir son dakika haberi geldi. New York Polis Departmanı'nda görev yapan bir polis memurunun kız arkadaşı karakola geldi. Polis memuru ve sevgilisi, birlikte gizlice polis merkezinin tuvaletine girdiler. İddiaya göre, genç kadın ve polis sevgilisi, karakolun tuvaletinde cinsel ilişki yaşadılar. Bu esnada tuvalete giren meslektaşları polis memuru ve sevgilisini fark ederek tuvaleti bastılar. Çiftten, derhal polis merkezini terk etmelerini söylediler.

"KIZ ALKOLLÜYDÜ"

Merkezde görev yapan diğer polisler, tuvalette basılan kızın alkollü olduğunu belirtti.

İşte dikkat çeken son dakika haberinin detayları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Polis memuru kız arkadaşı ile tuvalette basıldı! ‘Derhal binayı terk edin’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN