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HABERİ: ’da korkutan ! ve 'nden Manisa depremi açıklaması 22 Ocak

Kandilli ve ’dan gelen haberine göre, ’nın Yunusemre ilçesinde meydana geldiği belirtildi. Manisa ve çevre illerden hissedilen sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, depremde can ve mal kaybı olmadı. Depremi hisseden vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘Deprem mi oldu? ve Manisa deprem’ aratmalarında bulundular. Sabah.com.tr olarak biz de AFAD ve ’nden gelen son dakika verilerine göre 22 Ocak son depremler listesini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 18:47 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Manisa’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden Manisa depremi açıklaması 22 Ocak

Manisa'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saatler 17.46'yı gösterdiğinde gerçekleşen sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olurken, sarsıntının başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildiği belirtildi. Hal böyleyken, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Haberimizin ayrıntılarından Manisa depremi ile ilgili ayrıntıları bulabilir, 22 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'tan gelen son dakika bilgisine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 17.46'da 4.1 şiddetinde deprem yaşandığı bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise yaşanan Manisa depreminin şiddetini 4.0 olarak duyurdu. Aşağıda yer alan linke tıklayarak Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz...

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DAKİKA HABERİ: Manisa’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden Manisa depremi açıklaması 22 Ocak
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