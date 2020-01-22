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Son dakika: Tamirdeki telefonun bataryası patladı

'nin İzmit ilçesinde, tamir sırasında bataryasının anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.1.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 22:17 ABONE OL
Son dakika: Tamirdeki telefonun bataryası patladı

Ömerağa Mahallesi'ndeki cep telefonu tamir dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, teknisyen Ömer Karabıyık, batarya değişimi yaptığı sırada aniden patlayarak alev alan telefonu tezgaha bırakıyor.

Cihazı eliyle vurarak yere atan Karabıyık, ayağıyla basarak da alev alan telefonu söndürüyor.

Karabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterisinin getirdiği telefon bataryasının aşırı derecede şişik olmasından şüphelendiğini belirterek, "Daha sonra cihazı aldık burada açtık. Batarya konnektörünü birbirinden ayırdık. Ekran kendiliğinden kalktı. Batarya konnektörünü söktükten sonra bataryayı ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğim anda alev aldı. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Hemen masanın üzerinden yere attım ve diğer cihazların yanından uzaklaştırdım." diye konuştu.

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Son dakika: Tamirdeki telefonun bataryası patladı
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