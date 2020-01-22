Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Ocak 2020

Ülkemizde, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı bulunuyor; bunlar üzerinde de hemen hemen her saat başı irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanıyor. Bu depremlerin şiddeti ve büyüklükleri de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak milyonlara ulaştırılıyor. Fay hatlarının çok fazla olduğu bir kuşak içerisinde yer aldığımız düşünüldüğünde de, 'En son nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. İşte, son depremler listesi hakkında bilgiler...

SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 22 OCAK 2020

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.