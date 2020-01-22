Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları sürüyor

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı.

Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştı. Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, polis özel harekat, dalgıç polisler ile İstanbul,

Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman'dan gelen 150 kişilik arama kurtarma ekibi katılıyor.

AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan CHP heyeti daha sonra Gülistan'ın ailesiyle görüştü.