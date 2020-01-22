Ünlü şef Orhan Yeğen hayatını kaybetti! Orhan Yeğen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Türk mutfağının ünlü şeflerinden Orhan Yeğen hayatını kaybetti. Amerika'da 42 yıldır yemek sektöründe olan şef '' Orhan Usta'' olarak biliniyordu. Yurt içi ve yurt dışında tanınan duayen şefin vefat haberini sevenlerini yasa boğdu. Alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti. Gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlenmişti. Peki Orhan Yeğen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?