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Ünlü şef hayatını kaybetti! , kaç yaşında ve neden öldü?

Ünlü şef hayatını kaybetti! Uzun yıllar Amerika’da şeflik yapan Yeğen’in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Amerikalılara Türk mutfağını tanıtıp sevdiren ünlü şefin 42 yıldır yemek işiyle uğraşıyordu. Aniden gelen ölüm haberi ise şoke etti. Vatandaşlar ‘’ , neden öldü?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. ABD'ye 1970’lerin sonunda gelen ve New York restoran sektöründe '' olarak bilinen şefin ölüm sebebi olarak kalp krizi olduğu söylendi. Peki Orhan Yeğen kimdir, kaç yaşında öldü?

Giriş Tarihi: 22.1.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 10:22 ABONE OL
Ünlü şef Orhan Yeğen hayatını kaybetti! Orhan Yeğen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Türk mutfağının ünlü şeflerinden hayatını kaybetti. Amerika'da 42 yıldır yemek sektöründe olan şef '' '' olarak biliniyordu. Yurt içi ve yurt dışında tanınan duayen şefin vefat haberini sevenlerini yasa boğdu. Alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti. Gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlenmişti. Peki , kaç yaşında ve neden öldü?

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Ünlü şef Orhan Yeğen hayatını kaybetti! Orhan Yeğen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
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