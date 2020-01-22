Uyuz vakalarındaki artış için uyarı

Salgın yok ama uyuz vakalarındaki belirgin artış korkutuyor.
7 YILDA BİR PİK YAPAR
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dermotoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük uyuzun kış aylarında kalabalık ortamlarda görülme sıklığının arttığına dikkat çekerek "Her 7 yılda bir dünyada pik yapar. Ayrıca 15-25 yılda bir savaşlar ve göçler ile birlikte dünya genelinde artışlar bildirilmiştir" dedi. Uyuz, 17'nci yüzyıldan bu yana bilinen bir hastalık. Böcek benzeri gözle görülmeyen bir parazit türü olan 'Sarcoptes Scabei Hominis' akarının deri altına yerleşmesi ile ortaya çıkıyor. Vücudun farklı bölgelerinde kaşıntı, döküntü ve deri yaralarına yol açıyor. Özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı ve aynı aile bireylerinde benzer şekilde döküntü ve kaşıntının ortaya çıkması ise uyarıcı belirtileri arasında. Son dönemde ülkemizde ciddi bir artış gösteren uyuzun nasıl bulaştığını ve bu hastalıktan nasıl korunmak gerektiğini uzmanlara sorduk.
'BANA BULAŞMAZ' DEMEYİN
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dermotoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük:
Uyuz bulaşıcıdır.
El ele tutuşma, dans etme gibi
uzun süreli deri teması ve cinsel ilişki ile bulaşabilir.
Uyuz enfeksiyonu olan biri tarafından kullanılmış
olan giyecekler, yatak örtüleri veya havluları paylaşma
yoluyla da bulaşabilir. Aile bireylerine, arkadaşlara
ve eşe kolayca bulaşabilir. Evde bütün giysiler
ve eşyalar temizlenmelidir. Hastalar tedavi sonrasında
iyi bir banyo yapmalı, giysiler, çarşaflar, nevresim
ve örtüler 60 derecede yıkanıp kızgın ütüyle ütülenmelidir.
Unutulmamalıdır ki uyuz bulaşıcı bir hastalık
olup üst sosyokültürel ve ekonomik seviyede bir kişiye
de bulaşabilir, bu nedenle hastalığı kabul edip en
az bir kür tedavi uygulatmak önemlidir.
UZUN SÜRELİ TEMASTAN KAÇININ
Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman:
Tüm yaş gruplarında görülebilir.
İnsandan insana yakın temasla
bulaşan uyuz hastalığı aile içinde birkaç kişiye
birden yayılabilir. Uzun süreli temaslardan kaçınılmalı.
Parazitin kişiye geçtikten sonra 3-6 hafta
arasında şikayet oluşturmaya başlar. Özellikle
geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenen
kaşıntı en önemli klinik bulgusudur. El parmak
araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak
arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar,
kadınlarda meme uçları ve erkeklerde
genital bölge kaşıntının görülebileceği vücut bölgeleridir.
Başarılı bir tedaviden sonra bile hastalık
bulguları 2-6 hafta kadar devam edebilir.
En önemli korunma yolu ellerin sık yıkanması.