Uyuz vakalarındaki artış için uyarı

Salgın yok ama uyuz vakalarındaki belirgin artış korkutuyor.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dermotoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük uyuzun kış aylarında kalabalık ortamlarda görülme sıklığının arttığına dikkat çekerek "Her 7 yılda bir dünyada pik yapar. Ayrıca 15-25 yılda bir savaşlar ve göçler ile birlikte dünya genelinde artışlar bildirilmiştir" dedi. Uyuz, 17'nci yüzyıldan bu yana bilinen bir hastalık. Böcek benzeri gözle görülmeyen bir parazit türü olan 'Sarcoptes Scabei Hominis' akarının deri altına yerleşmesi ile ortaya çıkıyor. Vücudun farklı bölgelerinde kaşıntı, döküntü ve deri yaralarına yol açıyor. Özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı ve aynı aile bireylerinde benzer şekilde döküntü ve kaşıntının ortaya çıkması ise uyarıcı belirtileri arasında. Son dönemde ülkemizde ciddi bir artış gösteren uyuzun nasıl bulaştığını ve bu hastalıktan nasıl korunmak gerektiğini uzmanlara sorduk.Uyuz bulaşıcıdır.El ele tutuşma, dans etme gibiuzun süreli deri teması ve cinsel ilişki ile bulaşabilir.Uyuz enfeksiyonu olan biri tarafından kullanılmışolan giyecekler, yatak örtüleri veya havluları paylaşmayoluyla da bulaşabilir. Aile bireylerine, arkadaşlarave eşe kolayca bulaşabilir. Evde bütün giysilerve eşyalar temizlenmelidir. Hastalar tedavi sonrasındaiyi bir banyo yapmalı, giysiler, çarşaflar, nevresimve örtüler 60 derecede yıkanıp kızgın ütüyle ütülenmelidir.Unutulmamalıdır ki uyuz bulaşıcı bir hastalıkolup üst sosyokültürel ve ekonomik seviyede bir kişiyede bulaşabilir, bu nedenle hastalığı kabul edip enaz bir kür tedavi uygulatmak önemlidir.Tüm yaş gruplarında görülebilir.İnsandan insana yakın temaslabulaşan uyuz hastalığı aile içinde birkaç kişiyebirden yayılabilir. Uzun süreli temaslardan kaçınılmalı.Parazitin kişiye geçtikten sonra 3-6 haftaarasında şikayet oluşturmaya başlar. Özelliklegeceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenenkaşıntı en önemli klinik bulgusudur. El parmakaraları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulakarkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar,kadınlarda meme uçları ve erkeklerdegenital bölge kaşıntının görülebileceği vücut bölgeleridir.Başarılı bir tedaviden sonra bile hastalıkbulguları 2-6 hafta kadar devam edebilir.En önemli korunma yolu ellerin sık yıkanması.

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