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vakalarındaki artış için uyarı

GÜL KİREKLO Yaşam
Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Uyuz vakalarındaki artış için uyarı
Salgın yok ama uyuz vakalarındaki belirgin artış korkutuyor.

7 YILDA BİR PİK YAPAR
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dermotoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük uyuzun kış aylarında kalabalık ortamlarda görülme sıklığının arttığına dikkat çekerek "Her 7 yılda bir dünyada pik yapar. Ayrıca 15-25 yılda bir savaşlar ve göçler ile birlikte dünya genelinde artışlar bildirilmiştir" dedi. Uyuz, 17'nci yüzyıldan bu yana bilinen bir hastalık. Böcek benzeri gözle görülmeyen bir parazit türü olan 'Sarcoptes Scabei Hominis' akarının deri altına yerleşmesi ile ortaya çıkıyor. Vücudun farklı bölgelerinde kaşıntı, döküntü ve deri yaralarına yol açıyor. Özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı ve aynı aile bireylerinde benzer şekilde döküntü ve kaşıntının ortaya çıkması ise uyarıcı belirtileri arasında. Son dönemde ülkemizde ciddi bir artış gösteren uyuzun nasıl bulaştığını ve bu hastalıktan nasıl korunmak gerektiğini uzmanlara sorduk.

'BANA BULAŞMAZ' DEMEYİN

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dermotoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Su Küçük: Uyuz bulaşıcıdır. El ele tutuşma, dans etme gibi uzun süreli deri teması ve cinsel ilişki ile bulaşabilir. Uyuz enfeksiyonu olan biri tarafından kullanılmış olan giyecekler, yatak örtüleri veya havluları paylaşma yoluyla da bulaşabilir. Aile bireylerine, arkadaşlara ve eşe kolayca bulaşabilir. Evde bütün giysiler ve eşyalar temizlenmelidir. Hastalar tedavi sonrasında iyi bir banyo yapmalı, giysiler, çarşaflar, nevresim ve örtüler 60 derecede yıkanıp kızgın ütüyle ütülenmelidir. Unutulmamalıdır ki uyuz bulaşıcı bir hastalık olup üst sosyokültürel ve ekonomik seviyede bir kişiye de bulaşabilir, bu nedenle hastalığı kabul edip en az bir kür tedavi uygulatmak önemlidir.

UZUN SÜRELİ TEMASTAN KAÇININ

Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman: Tüm yaş gruplarında görülebilir. İnsandan insana yakın temasla bulaşan uyuz hastalığı aile içinde birkaç kişiye birden yayılabilir. Uzun süreli temaslardan kaçınılmalı. Parazitin kişiye geçtikten sonra 3-6 hafta arasında şikayet oluşturmaya başlar. Özellikle geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenen kaşıntı en önemli klinik bulgusudur. El parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde genital bölge kaşıntının görülebileceği vücut bölgeleridir. Başarılı bir tedaviden sonra bile hastalık bulguları 2-6 hafta kadar devam edebilir. En önemli korunma yolu ellerin sık yıkanması.

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Uyuz vakalarındaki artış için uyarı
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