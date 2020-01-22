Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yabancı uyruklu sürücü TEM'de direksiyon başında sara nöbeti geçirdi

Yabancı uyruklu sürücü 'de direksiyon başında sara nöbeti geçirdi

Haramidere Bağlantı yolunda bir sürücü, yanında oğlu varken direksiyon başında sara nöbeti geçirdi. Babasını bırakmak istemeyen çocuğu sağlık ekipleri teselli etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.1.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 09:17 ABONE OL
Yabancı uyruklu sürücü TEM'de direksiyon başında sara nöbeti geçirdi

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolu, Bahçeşehir istikametinde yaşandı. 34 MM 0454 plakalı aracın yabancı uyruklu sürücüsü direksiyon başında sara nöbeti geçirdi. Bir anda bilinci kaybolan adamın yanında küçük oğlu da vardı. Araç ilk önce bir TIR'a ardından da bariyerlere çarparak durdu.

Çevredeki vatandaşlar sara nöbeti geçiren sürücünün yardımına koştu. Bu sırada sağlık ekipleri ve polis de olay yerine yönlendirildi. Sürücünün yanında bulunan küçük oğlu ise babasını bırakmak istemedi. Araçtan inmeyen çocuk, sağlık ekipleri tarafından teselli edildi. Sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, küçük çocuk da aynı ambulansta babasıyla birlikte hastaneye gitti.

Alt katına taşınan kiracılar parasını çaldı, kalp krizinden öldü!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yabancı uyruklu sürücü TEM'de direksiyon başında sara nöbeti geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN