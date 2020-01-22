Yaren’in ölümüne 69 bin TL tazminat

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İstanbul Sarıyer'de 3 yıl önce babaannesinin elinden tutup karşıdan karşıya geçtiği sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren 5 yaşındaki Yaren Aluç'un ailesinin açtığı manevi tazminat davası karara bağlandı. Hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz'un Adnan Kahveci Caddesi'nden Vatan Caddesi istikametine döndüğü sırada karşıdan karşıya geçen Yaren'in ölümüne, yanındaki babaannesi Hatice Aluç'un yaralanmasına sebep olduğu kazanın yargı süreci, ağır ceza mahkemesinde sonuçlanırken, aile de manevi zararlarının karşılanması için toplam 355 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, Yaren'in tüm ailesi için şoför ve hafriyat şirketinin toplam 69 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.