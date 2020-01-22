Yaşlı kadının katil zanlısı yakalandı

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Samsun'da 2017'de 79 yaşındaki Şaver Cindi, evinin yakılması sonucu hayatını kaybetmişti. Cindi'nin çocukları annelerinin katilinin yakalanması için atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurmuştu. Müge Anlı, katil zanlısı Fikret Cindi'nin 11 yıldır çok çeşitli suçlardan aranması olduğunu ve sahte kimlik kullandığını ortaya çıkardı. Ardından program ekibine gelen bir ihbarla, öldürülen Şaver Cindi'nin katil zanlısı Bursa'da yakalandı. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada; geceyi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren firari Fikret Cindi'nin, Bursa Adliyesi'ne sevk edildiğini duyurdu. Annelerinin katilinin yakalanması için Müge Anlı'nın programına başvuran çocukları, "Annemizin kanı yerde kalmadı" dedi ve mutluluklarını Müge Anlı'ya sarılarak paylaştı. Şüpheli, cinayet suçlamasını kabul etmedi.