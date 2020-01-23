1999 depremi kaç şiddetinde olmuştu? 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ne kadar sürmüştü?

Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan bir tanesi olan Gölcük depremi, 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşmişti. Resmi raporlara göre 17 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremin izleri günümüze kadar gelmişti. Deprem gerek büyüklük gerek etkilediği alanın genişliği olarak son yılların en büyük depremlerinden bir tanesi olmuştu. Peki, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç şiddetinde olmuştu? Gölcük depremi ne kadar sürmüştü? İşte yanıtı…

1999 DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLMUŞTU? 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ NE KADAR SÜRMÜŞTÜ?

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRMÜŞTÜ?

Türkiye'nin en büyük depremlerinden 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03.01'de başladı ve 45 saniye sürdü.

EN ÇOK KAYIP KOCAELİ'NDE VERİLDİ

Resmî rakamlarla Gölcük depremi'nde; Bolu'da 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86, İstanbul'da 981, Kocaeli'nde 9.477, Sakarya'da 3.891, Yalova'da 2.504, Zonguldak'ta 3 olmak üzere toplamda 17.480 kişi hayatını kaybederken 2010 yılında yayımlanan Meclis Araştırması Raporu'nda sayı düzeltilerek bu depremde, 48 bin 901 yaralı, 505 sakat kalanların yanı sıra yıkılan ve ağır hasar gören bina sayısı da 96.796 konut ve 15.939 işyeri olarak belirtildi.

52 ÜLKE GÖLCÜK DEPREMİ İÇİN YARDIM ETTİ

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan 99 depremi, tüm dünyada büyük etki yarattı. Toplamda 52 ülkenin yardım ettiği olayda bu ülkeler arasında: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Irak, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kıbrıs Rum Kesimi, KKTC, Macaristan, Malezya, Mısır, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün, Yunanistan yer alıyordu.

17 AĞUSTOS DEPREMİ'NDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir.

Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.